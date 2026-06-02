Может ли Европа депортировать украинцев призывного возраста: военный предположил, что их ждет

В Европе продолжаются дискуссии, что делать с украинскими мужчинами призывного возраста. Там уже говорят, что правила временной защиты могут измениться.

Журналист и сержант ВСУ Павел Казарин рассказал 24 Каналу, что вряд ли в Европейском Союзе начнут проводить депортацию украинцев. Это действительно маловероятный вариант.

На какие шаги могут пойти в Европе?

По мнению Казарина, европейские страны вполне могут пойти на то, чтобы ограничить государственные программы помощи для украинских мужчин.

В 2022-23 годах много женщин, детей, людей с инвалидностью выехали в Европу. Там им помогали. Они преимущественно не знали языка и были заложниками всей ситуации. Так же мужчины пролезли в Европу и пытались получать помощь от европейских стран. Хотя у них не было оснований пересекать границу,

– отметил Казарин.

Вполне вероятно, что в конце концов мужчины не смогут пользоваться системами государственной поддержки в странах ЕС. Но чрезвычайно трудно представить себе сценарий, что там пойдут на депортацию.

Какие изменения могут быть с временной защитой в ЕС?

В Европейском Союзе обсуждают продление программы временной защиты для украинцев. Сейчас там обсуждают идею, чтобы исключить украинских мужчин призывного возраста из списка тех, кто может воспользоваться этой возможностью.

Возможные изменения не будут касаться тех мужчин, которые уже получили временную защиту в ЕС. Речь идет о новых заявителях. Сейчас особый статус для украинцев в ЕС действует до 4 марта 2027 года. Программу собираются продлить еще на год после того срока.

Известно, что по состоянию на март 2026 года около 4,33 миллиона украинцев получили временную защиту в ЕС. Больше всего беженцев приняли в Германии, Польше и Чехии.