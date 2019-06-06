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      Депортация крымских татар: какая страна признала такие действия геноцидом

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      Сейм Литвы признал депортацию крымских татар геноцидом
      Сейм Литвы признал депортацию крымских татар геноцидом / unian.net

      Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом преступления Советского Союза против крымских татар в 1944 году.

      Также в Литве призвали международное сообщество демонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжать политику непризнания аннексии Крыма. Об этом сообщило издание "Европейская правда".

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      За резолюцию в Сейме Литвы проголосовали 77 депутатов и один воздержался.

      Сейм осудил уничтожение и депортацию крымскотатарского народа, спланированную и осуществленную тоталитарным советским режимом в 1944 году, с его родины – Крымского полуострова в безлюдные районы Средней Азии. В результате чего большинство депортированных крымских татар погибли от голода, болезней, пыток и каторжных работ,
      – сообщили в Сейме Литвы.

      В то же время резолюция Сейма осуждает незаконную оккупацию и аннексию Российской Федерацией украинского Крыма в 2014 году, дискриминацию гражданского населения и крымских татар по признаку языка, культуры, религии и национальности, а также отмену крымскотатарского самоуправления.

      Что известно про депортацию крымских татар?Насильственное выселение крымскотатарского народа из его исторической родины, совершенное в течение 18-21 мая 1944 года. Это одно из преступлений советского тоталитарного режима. Этническую чистку осуществило ведомство госбезопасности СССР и тайной полиции по приказу Иосифа Сталина и постановлением Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944.

      Всего, согласно официальным данным, в отдаленные регионы Советского Союза – от северного Предуралья до республик Средней Азии было депортировано 191 044 крымских татар. В связи с Национальным движением крымских татар – более 400 тысяч человек (89,2% женщины, дети и пожилые люди).

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      Теги: Новости Украины Новости России Литва Новости Крыма Крымские татары Аннексия Крыма СССР
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