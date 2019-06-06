Депортація кримських татар: яка країна визнала такі дії геноцидом

Сейм Литви прийняв резолюцію щодо визнання геноцидом злочинів Радянського Союзу проти кримських татар у 1944 році.

Також у Литві закликали міжнародну спільноту демонструвати солідарність з кримськими татарами та продовжувати політику невизнання анексії Криму. Про це повідомило видання "Європейська правда".

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За резолюцію у Сеймі Литви проголосувало 77 депутатів та один утримався.

Сейм засудив знищення і депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом у 1944 році, з його батьківщини – Кримського півострова в безлюдні райони Середньої Азії. В результаті чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, тортур та каторжних робіт,

– повідомили у Сеймі Литви.

Водночас резолюція Сейму засуджує незаконну окупацію та анексію Російською Федерацією українського Криму в 2014 році, дискримінацію цивільного населення і кримських татар за ознакою мови, культури, релігії та національності, а також скасування кримськотатарського самоврядування.

Що відомо про депортацію кримських татар?Насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини, здійснене упродовж 18-21 травня 1944 року. Це один зі злочинів радянського тоталітарного режиму. Етнічну чистку здійснено відомством держбезпеки СРСР та таємною поліцією за наказом Йосипа Сталіна і постановою Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 1944.



Усього, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу – від північного Передуралля до республік Середньої Азії було депортовано 191 044 кримських татар. Згідно з Національним рухом кримських татар – більш ніж 400 тисяч людей (89,2 % жінки, діти та похилі люди).