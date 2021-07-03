Соответствующий пост Александр Онищенко обнародовал 3 июля. Он написал, что "потерял близкого человека".

К теме Пограничники задержали Свиченко – фигуранта "газового дела" Онищенко, – СМИ

У Онищенко умерла мать

Я потерял ближайшего мне человека. Умерла моя мама. Пусть душа упокоится с миром,

– написал Онищенко.

Кстати, "Укринформ" сообщает, что мать Онищенко также была фигуранткой его газовых схем. Инесса Кадырова была объявлена ​​в розыск в августе 2016 года и задержана в июле 2019 года.

Стоит отметить, что в газовых махинациях подозревают еще 20 человек.

Дело Онищенко: что известно