Відповідний пост Олександр Онищенко оприлюднив 3 липня. Він написав, що "втратив найближчу людину".
До теми Прикордонники затримали Свіченка – фігуранта "газової справи" Онищенка, – ЗМІ
У Онищенко померла мати
Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Нехай душа її упокоїться з миром,
– написав Онищенко.
До речі, "Укрінформ" повідомляє, що мати Онищенка також була фігуранткою його газових схем. Інеса Кадирова була оголошена в розшук в серпні 2016 року і затримана в липні 2019 року.
Варто відначити, що у газових махінаціях підозрюють ще 20 людей.
Справа Онищенка: що відомо
- В Україні Олександра Онищенка звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках.
- У 2016 році Рада позбавила його депутатського імунітету та дала згоду на арешт, та він уже виїхав з України.
- У листопаді 2019 року директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що Онищенка мають повернути до України з Іспанії, де він програв усі суди щодо оскарження екстрадиції.
- У 2019 році підозрюваного затримали у німецькому місті Аахен і помістили до слідчого ізолятора. Берлін відмовився екстрадувати підозрюваного.
- У червні 2020 року стало відомо, що Онищенко вийшов з ізолятора в Німеччині та поїхав відпочивати в Італію. Тоді у САП повідомляли, що місце перебування нардепа перевіряють.