"Им будет стыдно": Огрызко откровенно отреагировал на капитулянтские заявления украинских политиков

В украинском политическом сообществе активизировались дискуссии о возможности уступок и переговоров с Россией. Подобные инициативы вызвали возмущение в обществе, ведь они фактически повторяют ключевые тезисы кремлевской пропаганды.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат и министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что подобная риторика недопустима в условиях полномасштабной войны. По его мнению, некоторые деятели фактически списали свои тезисы с выступлений кремлевского диктатора.

Огрызко откровенно о капитулянтских заявлениях украинских политиков

По словам дипломата, в украинском публичном пространстве появились политические деятели, которые продвигают тезисы об отказе от защиты украинского языка, Донбасса и церкви. Они предлагают идти на уступки агрессору под предлогом стремления к миру.

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Он отметил, что такие заявления звучат не только от отдельных народных депутатов, но и от некоторых представителей правительственной коалиции и мэров городов. Все они фактически демонстрируют возрождение пророссийской партии, которая ранее лишь притихла.

Дипломат подчеркнул, что Вооруженные силы Украины достойно выдерживают натиск и на отдельных участках даже оттесняют врага. В таких условиях призывы к капитуляции абсолютно недопустимы и не найдут массовой поддержки среди населения.

"Я общаюсь с военными, и никто ни в коем случае даже не ставит под сомнение то, что украинская армия удержит фронт. А как мы видим сейчас, некоторые наши героические подразделения оттесняют врага, при этом довольно серьезно. И в этих обстоятельствах кричать "давайте капитулировать и сдаваться" – ну, я не знаю, о чем тогда можно говорить", – отметил экс-министр.

Владимир Огрызко выразил убеждение, что авторы подобных инициатив быстро превратятся в маргиналов.

Я думаю, что многим из тех, кто сейчас занимается такой риторикой, будет стыдно, потому что наши герои расскажут им о том, что нужно делать, а чего не нужно. Но нашим властным структурам нужно давать и политическую, а иногда и правовую оценку таким заявлениям,

– подытожил спикер.

Реакция Огрызка: смотрите видео

Отметим, что на заявления, в частности депутата Гончаренко, отреагировал и Владимир Зеленский. Он отметил, что призывы отдельных народных депутатов к переговорам с Россией не влияют на переговорный процесс. Однако подчеркнул, что понятие единства предполагает ответственность, в частности для народных депутатов.