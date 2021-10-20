Бывший главарь временно оккупированной территории в Донецкой области описывал линию разграничения на Донбассе. Это случилось в эфире пропагандистского телеканала "Звезда".
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Экс-главарь пророссийских боевиков признал наличие "российских войск" на Донбассе
Отвечая на вопрос ведущей, Бородай рассказывал об отсутствии существенных изменений на линии соприкосновения в российско-украинской войне. Он, рассказывая о позиции пророссийских боевиков, назвал их "нашими войсками".
На уточняющие вопросы ведущей, имеет ли он в виду Донбасс, новоиспеченный депутат от партии Путина ответил: "Ну конечно!". На что женщина попросила его быть "аккуратнее".
Это наши русские люди. Я считаю, что это принципиальный момент. И то (на Донбассе – 24 канал) русские войска, и вооруженные силы России – тоже русские войска,
– заявил он.
Завершил свое объяснение Бородай традиционными для России словами: "Какая разница".
Экс-главарь пророссийских боевиков заявил, что на Донбассе есть "российские войска": смотрите видео
Коротко о деятельности Бородая и его путь в Госдуму
- Александр Бородай был так называемым главарем пророссийских боевиков Донецкой области и выступал за присоединение Донбасса в состав России.
- В Украине его объявили в розыск и обвинили в посягательстве на территориальную целостность и захват госвласти.
- Осенью он баллотировался в Госдуму от партии Путина "Единая Россия". Он прошел.
- Однако Украина не признает выборы в Госдуму России, ведь к голосованию привлекли жителей временно оккупированных территорий Украины.