Колишній ватажок тимчасово окупованої території у Донецькій області описував лінію розмежування на Донбасі. Це трапилось в ефірі пропагандистського телеканалу "Звєзда".

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Ексватажок проросійських бойовиків визнав наявність "російських військ" на Донбасі

Відповідаючи на питання ведучої, Бородай розповідав про відсутність суттєвих змін на лінії зіткнення в російсько-українській війні. Він, розповідаючи про позиції проросійських бойовиків, назвав їх "нашими військами".

На уточнювальні запитання ведучої, чи він має на увазі Донбас, новоспечений депутат від партії Путіна відповів: "Ну звичайно!". На що жінка попросила його бути "акуратнішим".

Це наші російські люди. Я вважаю, що це принциповий момент. І то (на Донбасі – 24 канал) російські війська, і збройні сили Росії – теж російські війська,

– заявив він.

Завершив своє пояснення Бородай традиційними для Росії словами: "Яка різниця".

Ексватажок проросійських бойовиків заявив, що на Донбасі є "російські війська": дивіться відео

Коротко про діяльність Бородая та його шлях у Держдуму