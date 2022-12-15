В частности, своим мнением решил поделиться спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Об этом пишет 24 канал.
К теме Байден подписал закон об однополых браках в США
Очередной зашквар из России
В то время, когда весь цивилизованный мир обеспокоен вопросом прав ЛГБТ-людей, в России продолжают транслировать свое. Володин заявил, что США превратилось в "империю стыда", также подчеркнул, что в этой стране понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует.
Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. Вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержание однополых браков,
– заявил российский политик.
Как уверяет Володин, в последние 7 лет количество однополых браков в США увеличилось почти в 2,5 раза, а операций по изменению пола за 10 лет увеличилось в 50 раз.
По его словам, "путь выбрана Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации".
Русские же подевались своим мнением по поводу сообщения Володина. Часть пользователей отметила, что российские политики в основном заняты происходящим за границей и не уделяют должного внимания жизни в России.
В США разрешили однополые браки
- Президент США Джо Байден подписал закон о новой федеральной защите однополых и межрасовых пар.
- "С подписанием закона об уважении к браку, мы празднуем наш прогресс. Есть немного вещей, которые столь же понятны и правильны, как брачное равенство. Сегодня Америка делает еще один шаг к равенству", – заявил президент США.
- Байден отметил, что в течение большей части истории страны в США отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите.
- Новый закон официально отменяет закон о защите брака, определявший брак как соглашение между мужчиной и женщиной. Теперь он обязывает признавать действительность браков, заключенных за пределами штата, включая однополые и межрасовые.