Зокрема, своєю думкою вирішив поділитися речник Держдуми Росії В'ячеслав Володін. Про це пише 24 канал.

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Черговий зашквар з Росії

В той час, коли весь цивілізований світ стурбований питанням щодо прав ЛГБТ-людей, у Росії продовжують транслювати своє. Володін заявив, що США перетворилася на "імперію сорому", також наголосив, що в цій країні поняття шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою не існує.

Звичайним сім'ям буде непросто в імперії содому, якою стали США. Вся їхня пропаганда, а також створення додаткових умов спрямовані на підтримку одностатевих шлюбів,

– заявив російських політик.

Як же запевняє Володін, в останні 7 років кількість одностатевих шлюбів у США збільшилася майже у 2,5 раза, а операцій зі зміни статі за 10 років побільшало в 50 разів.

За його словами, "шлях обраний Вашингтоном, однозначно призведе до великих проблем американського суспільства та виродження нації".

Росіяни ж поділися своєю думкою щодо допису Володіна. Частина користувачів зауважила, що російські політики здебільшого зайняті тим, що відбувається за кордоном, і не приділяють належної уваги життю в Росії.

У США дозволили одностатеві шлюби