Об этом Байден сообщил в своей соцсети. Кстати, ранее Сенат США проголосовал за законопроект о признании однополых браков на федеральном уровне.

К теме На Кубе легализовали однополые браки

Байден подписал закон об однополых браках

С подписанием закона об уважении к браку мы празднуем наш прогресс. Есть немного вещей, которые столь же понятны и правильны, как брачное равенство. Сегодня Америка делает еще один шаг к равенству. К свободе и справедливости не только для некоторых, но и для всех. Потому что сегодня я подписываю закон об уважении к браку,

– написал американский лидер.

Байден отметил, что на протяжении большей части истории страны в США отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите.

"Мы не могли относиться к ним с равным достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны", – подчеркнул Байден.



Байден подписал закон об однополых браках / фото из твитера Джо Байдена



В США разрешили однополые браки / фото из твитера Джо Байдена

Обратите внимание! Новый закон официально отменяет закон о защите брака, определявший брак как соглашение между мужчиной и женщиной. Теперь он обязывает признавать действительность браков, заключенных за пределами штата, включая однополые и межрасовые.

Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, права и свободы человека неотчуждаемы. Он напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

В то же время Зеленский отметил, что Кабинет министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.