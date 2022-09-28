На голосование пришли 74,1% граждан, обладающих правом голоса на воскресном общенациональном референдуме. Количество людей, поддержавших однополые браки, вдвое выше тех, кто поставил галочку напротив "против".
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Что дает кубинцам новый семейный кодекс
Новый семейный кодекс обеспечивает защиту женщин, детей и пожилых людей, а также позволяет ЛГБТК-парам жениться и усыновлять детей.
Путь к равенству был непростым
- На протяжении десятилетий ЛГБТ-люди на Кубе сталкивались с официальной дискриминацией на коммунистическом острове. В начале 1960-х годов, после прихода к власти Фиделя Кастро, многие геи отправили в правительственные трудовые лагеря вместе с политическими диссидентами. Хотя гомосексуальность была легализована на Кубе в 1979 году, многие геи заявили, что до сих пор сталкиваются с открытой дискриминацией.
- Мариэла Кастро, дочь бывшего кубинского президента Рауля Кастро, открыто выступала за улучшение прав геев, лесбиянок и трансгендерных людей. Но правительство оказывало жесткое сопротивление этим идеям.
- В 2018 году кубинские законодатели отказались от легализовавших однополые браки положений из-за опасений, что негативная реакция гомофобов снизит явку на референдум по утверждению новой конституции. В следующем году кубинская полиция разогнала мирный парад за права ЛГБТК, заявив, что демонстранты не имели разрешения на проведение митинга.
- Растущая евангелическая община Кубы тоже открыто выступала против принятия семейного кодекса. Но через несколько недель до референдума кубинское правительство начало сильно агитировать в пользу нового семейного кодекса в государственных СМИ. Людям объясняли, что новый кодекс является доказательством того, что революция на острове (которой уже более шести десятилетий) способна приспосабливаться ко времени.
Напомним, что петиция с просьбой легализовать однополые браки в Украине набрала необходимое количество подписей – ее поддержали более 28 тысяч граждан.
Президент Владимир Зеленский ответил на эту петицию и подчеркнул, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, а права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы. Однако по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.
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