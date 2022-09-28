На голосование пришли 74,1% граждан, обладающих правом голоса на воскресном общенациональном референдуме. Количество людей, поддержавших однополые браки, вдвое выше тех, кто поставил галочку напротив "против".

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Что дает кубинцам новый семейный кодекс

Новый семейный кодекс обеспечивает защиту женщин, детей и пожилых людей, а также позволяет ЛГБТК-парам жениться и усыновлять детей.

Путь к равенству был непростым

На протяжении десятилетий ЛГБТ-люди на Кубе сталкивались с официальной дискриминацией на коммунистическом острове. В начале 1960-х годов, после прихода к власти Фиделя Кастро, многие геи отправили в правительственные трудовые лагеря вместе с политическими диссидентами. Хотя гомосексуальность была легализована на Кубе в 1979 году, многие геи заявили, что до сих пор сталкиваются с открытой дискриминацией.

Мариэла Кастро, дочь бывшего кубинского президента Рауля Кастро, открыто выступала за улучшение прав геев, лесбиянок и трансгендерных людей. Но правительство оказывало жесткое сопротивление этим идеям.

В 2018 году кубинские законодатели отказались от легализовавших однополые браки положений из-за опасений, что негативная реакция гомофобов снизит явку на референдум по утверждению новой конституции. В следующем году кубинская полиция разогнала мирный парад за права ЛГБТК, заявив, что демонстранты не имели разрешения на проведение митинга.

Растущая евангелическая община Кубы тоже открыто выступала против принятия семейного кодекса. Но через несколько недель до референдума кубинское правительство начало сильно агитировать в пользу нового семейного кодекса в государственных СМИ. Людям объясняли, что новый кодекс является доказательством того, что революция на острове (которой уже более шести десятилетий) способна приспосабливаться ко времени.

Напомним, что петиция с просьбой легализовать однополые браки в Украине набрала необходимое количество подписей – ее поддержали более 28 тысяч граждан.

Президент Владимир Зеленский ответил на эту петицию и подчеркнул, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, а права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы. Однако по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

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