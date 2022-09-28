На голосування прийшли 74,1% громадян, які мають право голосу на недільному загальнонаціональному референдумі. Кількість людей, які підтримали одностатеві шлюби, удвічі вища за тих, хто поставив галочку навпроти "проти".

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Що дає кубинцям новий сімейний кодекс

Новий сімейний кодекс забезпечує захист жінок, дітей та людей похилого віку, а також дозволяє ЛГБТК-парам одружуватися та усиновлювати дітей.

Шлях до рівності був непростим

Упродовж десятиліть ЛГБТ-люди на Кубі стикалися з офіційною дискримінацією на комуністичному острові. На початку 1960-х років, після приходу до влади Фіделя Кастро, багато геїв відправили до урядових трудових таборів разом із політичними дисидентами. Хоча гомосексуальність була легалізована на Кубі в 1979 році, багато геїв заявили, що досі стикаються з відкритою дискримінацією.

Маріела Кастро, дочка колишнього кубинського президента Рауля Кастро, відкрито виступала за покращення прав геїв, лесбійок та трансгендерних людей. Але уряд чинив жорсткий опір цим ідеям.

У 2018 році кубинські законодавці відмовилися від положень, які б легалізували одностатеві шлюби, через побоювання, що негативна реакція гомофобів знизить явку на референдум щодо затвердження нової конституції. Наступного року кубинська поліція розігнала мирний парад за права ЛГБТК, заявивши, що демонстранти не мали дозволу на проведення мітингу.

Зростаюча євангелічна громада Куби теж відкрито виступала проти ухвалення сімейного кодексу. Але за кілька тижнів до референдуму кубинський уряд почав сильно агітувати на користь нового сімейного кодексу в державних ЗМІ. Людям пояснювали, що новий кодекс є доказом того, що революція на острові (якій вже понад 6 десятиліть) здатна пристосовуватися до часу.

Нагадаємо, що петиція з проханням легалізувати одностатеві шлюби в Україні набрала необхідну кількість підписів – її підтримали понад 28 тисяч громадян.

Президент Володимир Зеленський відповів на цю петицію та підкреслив, що усі люди є вільними й рівними у своїй гідності та правах, а права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Проте за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

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