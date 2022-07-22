Пока украинская армия и украинский народ героически сопротивляются российской агрессии, все слова кремлевских клоунов не имеют никакой ценности. Так, 24 каналу прокомментировал "присоединение" депутат парламента Молдовы Оазу Нантой.
Важно россия потеряла в войне в Украине тысячи лейтенантов и капитанов, – представитель Пентагона
Он отметил, что российские шовинисты в москве устраивают приятные для себя спектакли и для этого приобщают послушных марионеток из так называемого Приднестровья. Которые с самого начала были агентами ФСБ под прикрытием и исполняли обязанности так называемых министров иностранных дел этого региона.
Декларации Игнатьева не имеют никакой цены пока Украина героически сопротивляется российской агрессии,
– акцентировал Оазу Нантой.
Он отметил, что Игнатьева вызвали в москву, где он читал по бумажке все то, что ему приказали.
Смотрите комментарий депутата парламента Молдовы:
Последние новости по Приднестровью
- Никем не признанное Приднестровье, по факту являющееся территорией Молдовы, заявило, что хочет присоединиться к россии. Власть этой псевдореспублики является симпатиком и марионеткой кремля. Позиция Молдовы такова, что реинтеграция страны – это основная цель переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.
- Однако кремлевским пропагандистам эту тему освещать запретили. Такое указание поступило от официальной москвы. Просят "не делать из заявления своих марионеток сенсации".