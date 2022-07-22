Поки українська армія та український народ героїчно чинить опір російській агресії, всі слова кремлівських клоунів не мають ніякої цінності. Так 24 каналу прокоментував "приєднання" депутат парламенту Молдови Оазу Нантой.

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Він зазначив, що російські шовіністи в москві влаштовують приємні для себе спектаклі й для цього долучають слухняних маріонеток із так званого Придністровʼя. Які із самого початку були агентами фсб під прикриттям й виконували обовʼязки так званих міністрів іноземних справ цього регіону.

Декларації Ігнатьєва не мають ніякої ціни доки Україна героїчно чинить опір російській агресії,

– акцентував Оазу Нантой.

Він зазначив, що Ігнатьєва викликали в москву, де він читав з папірчика усе те, що йому наказали.

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