Вместо пасок "куличи": депутат Киевсовета пиарилась на помощи пенсионерам

Депутат Киевсовета Юлия Ярмоленко была снова поймана на гречкосействе. Она пиарилась на раздаче пасхальных куличей пожилым людям.

Так, в четверг, 9 апреля, депутат Киевского городского совета Юлия Ярмоленко решила "порадовать" жителей Дарницкого района. В видео, которое чиновница опубликовала в соцсетях, она называет паски "куличами". На это обратило внимание движение "Честно".

Как Ярмоленко вместо пасок "куличи" раздавала?

На обнародованных кадрах депутат сначала демонстрирует большое количество пасок, а затем очередь из пожилых людей, которые ждут на входе. Политик отметила, что "традиции выдавать пасхальные куличи – это поддержка украинского духа". Также она добавила, что, мол, "ни один нападающий не сломает наши традиции".

В "Честно" отметили, что слово "кулич" – это русское заимствование, которое не имеет отношения к самобытным традициям Украины.

В движении уточнили, что Яромленко не впервые занимается гречкосейством. В 2019 году она уже раздавала избирателям торты Roshen и приглашения на концерт в честь "праздника весны".

Поведение депутата Яромленко, по утверждению "Честно", является классическим примером того, как политики используют праздники и уязвимые группы населения для собственной рекламы.

"Вместо системной поддержки пожилых людей, они выбирают разовые акции с "куличами"", – добавили в движении.

Ярмоленко пиарится на "куличах": смотрите видео

Что известно о Юлии Яромленко?