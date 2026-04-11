Так, в четверг, 9 апреля, депутат Киевского городского совета Юлия Ярмоленко решила "порадовать" жителей Дарницкого района. В видео, которое чиновница опубликовала в соцсетях, она называет паски "куличами". На это обратило внимание движение "Честно".
Как Ярмоленко вместо пасок "куличи" раздавала?
На обнародованных кадрах депутат сначала демонстрирует большое количество пасок, а затем очередь из пожилых людей, которые ждут на входе. Политик отметила, что "традиции выдавать пасхальные куличи – это поддержка украинского духа". Также она добавила, что, мол, "ни один нападающий не сломает наши традиции".
В "Честно" отметили, что слово "кулич" – это русское заимствование, которое не имеет отношения к самобытным традициям Украины.
В движении уточнили, что Яромленко не впервые занимается гречкосейством. В 2019 году она уже раздавала избирателям торты Roshen и приглашения на концерт в честь "праздника весны".
Поведение депутата Яромленко, по утверждению "Честно", является классическим примером того, как политики используют праздники и уязвимые группы населения для собственной рекламы.
"Вместо системной поддержки пожилых людей, они выбирают разовые акции с "куличами"", – добавили в движении.
Что известно о Юлии Яромленко?
- Родилась в 1984 году в городе Узин Киевской области.
- В 2008 году окончила Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины и получила степень кандидата экономических наук.
- В 2006 – 2010 годах была депутатом Голосеевского районного совета Киева.
- С 2012 года работала в Академии труда и социальных отношений: сначала как ассистентка кафедры, впоследствии как преподаватель. В 2014 году стала доцентом кафедры маркетинга и менеджмента этого же учебного заведения.
- В 2015 году была избрана депутатом Киевского городского совета от партии БПП "Солидарность". Работала в комиссии по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики. Также возглавила благотворительную организацию "Всеукраинское движение "Взаимодействие"" (руководила ею до 2023 года).
- В 2019 году стала соучредителем общественной организации "Лидеры перемен" вместе с народным депутатом Лесей Забуранной. В том же году ее упоминали в контексте предвыборных акций с раздачей подарков избирателям.
- В 2020 году была переизбрана в Киевсовет от партии "Единство". Возглавила постоянную комиссию по вопросам охраны культурного наследия. В это время она также работала в академии и занималась предпринимательской деятельностью.
- В 2023 году стала соучредителем благотворительного фонда "Реальная помощь" вместе с сестрой Инной Ярмоленко и другими политиками.
- В 2025 году ее деятельность в Киевсовете критиковали за поддержку решений по земельным вопросам, которые в медиа называют "туалетными схемами".