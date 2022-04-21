Депутат Липецкого сельсовета получил подозрение в государственной измене

Депутат Липецкого сельского совета Харьковской области Вадим Кудиков еще с начала войны сотрудничает с оккупантами. Ему даже придумали должность "главы администрации Липцев".

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура сообщила Вадиму Кудикову о подозрении в государственной измене.

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Много помогал оккупантам

Кудиков сделал все, чтобы оккупантами смогли спокойно продвигаться в регионе: предоставил доступ в админздания Липцев и Глубокого, сдавал местных ветеранов АТО/ООС, а еще помогал сориентироваться на местности.

Еще раз подчеркиваю: все, кто сотрудничает с оккупантами, сразу становятся фигурантами соответствующих уголовных производств. Наказание для предателей страны будет жестким и неотвратимым!

– подчеркнул Олег Синегубов.

Теперь Кудикову грозит пожизненное заключение.

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