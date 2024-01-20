Подробнее о резонансном расследовании 24 Каналу рассказал главный редактор NGL.media Олег Онисько. Заметим, что бизнесмен прислал изданию сообщение, где описал свои связи с российскими компаниями.

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Как журналисты узнали о запрещенном бизнесе Корецкого

Журналисты NGL.media периодически осуществляют мониторинг публичных тендеров, где используются бюджетные деньги. Во время одного из них обратили внимание, что многие органы местного самоуправления покупают коммунальную спецтехнику в компании "Альфатекс", которая является вторым крупнейшим поставщиком такой техники в Украине.

В бизнес-системе мониторинга YouControl сразу отмечено, что компания "Альфатекс", владельцем которой является Николай Корецкий, "имеет вероятные связи с Россией".

Это уже красный флажок, поэтому нас это заинтересовало, и мы стали глубже исследовать в российских реестрах. Таким образом, обнаружили российские компании полтавского депутата. То, что Корецкий говорит, что эти компании не работают – неправда,

– подчеркнул Анисько.

Компании действующего депутата Полтавского областного совета активно работают, приносят неплохую прибыль и, очевидно, платят налоги в российский бюджет.

"Нам кажется, что украинские граждане и подавно органы местного самоуправления, которые покупают такую технику, должны знать с кем имеют дело", – добавил главный редактор NGL.media.

Честный ли украинский бизнес депутата

В ходе расследования журналисты NGL.media не обнаружили откровенных нарушений или завышения цен. Однако речь идет больше о моральной стороне, ведь человек, несмотря на возражения, продолжает вести бизнес в стране-агрессоре.

С одной стороны, в Украине нет обязательства бизнесменам, которые вели дела в России, закрыть все фирмы. У нас много достаточно известных людей, которые до сих пор хранят имущество в Крыму, в том числе и бизнес.

Как отметил Онисько, одним из крупнейших заказчиков фирмы "Альфатекс" является оператор газотранспортной системы Украины. Обычно поставщики заполняют специальную форму, в которой указывают, связаны ли с бизнесом страны-агрессора России и Беларуси.

Корецкий заполнял такую форму и указывал, что деятельность этих фирм прекращена, поэтому он выиграл тендер на более 50 миллионов гривен. Однако это очевидная ложь, ведь фирмы продолжают работать. На этот факт могут обратить внимание правоохранительные органы,

– сказал главный редактор NGL.media.

Реакция Корецкого на расследование

После появления резонансного расследования Корецкий полностью отрицал возможность закрыть свои компании. Впоследствии он отправил изданию сообщение, где описал свои связи с российскими компаниями.

В то же время, местным полтавским журналистам Корецкий отказался комментировать расследование. Однако сказал, что его якобы заказал Константин Жеваго. Оказывается, между ними есть конфликт и поэтому Корецкий считает, что материал против него якобы сделан по заказу.

Константин Жеваго – украинский бизнесмен и политик. Народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов, исполнительный директор Ferrexpo, бенефициар банка "Финансы и Кредит", а также фигурант нескольких уголовных производств ДБР.

Как украинские компании отреагировали на расследование и факт сотрудничества с собственником бизнеса в России

Издание NGL.media связывалось с крупнейшим заказчиком фирмы "Альфатекс" – оператором газотранспортной системы Украины. Они утверждали, что по документам компания все заполнила честно.

Я пока не видел публичную реакцию,

– ответил Анисько.

Однако, как правило, после выхода расследования заказчики снова начинают проверять документы и, возможно, тогда уже отреагируют, когда факты стали публичными.

Пророссийские взгляды депутата

Николай Корецкий не только владелец российского бизнеса, но и защитник российской церкви. Он профинансировал один из храмов УПЦ МП в Полтавской области и даже после полномасштабного вторжения России яро не хотел переходить в Православную церковь Украины.

В то же время, Корецкий – действующий депутат Полтавского облсовета от партии "Батькивщина", которая не декларирует особой симпатии к УПЦ МП и поддерживала, как ряд других украинских политических партий, Томос и то, что российская церковь – это сеть вражеских агентов.

Томос – указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторым важным вопросам церковного устройства. Путем предоставления Томоса некоторой части "материнской" церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.

"Я не знаю, как руководство партии относится к такому "увлечению" Корецкого, но если в партии "Батькивщина" это терпят, то мне жалко их избирателей", – добавил главный редактор NGL.media.

Бизнес в крови

К сожалению, несмотря на циничное вторжение России в Украине, более 1300 иностранных компаний до сих пор работают на рынке страны-агрессора. За почти два года полномасштабного вторжения лишь более 500 иностранных компаний сократили или частично приостановили деятельность, но все еще остаются в России.

Соответственно, каждый бизнес, до сих пор сотрудничающий с агрессором, платит налоги, пополняя бюджет страны-террориста. Согласно 1 пункту 284 статьи Налогового кодекса России, бизнес уплачивает 20% налога, из которых 3% зачисляются напрямую в федеральный бюджет, остальные – в бюджет субъекта. Среди крупнейших налогоплательщиков все еще остается табачная компания Philip Morris и банк Raiffeisen.