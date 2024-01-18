Действующий депутат Полтавского областного совета от фракции "Батькивщина" Николай Корецкий до сих пор владеет несколькими предприятиями в России и гостиницей "Русь" в Подмосковье, где останавливаются военные России. Также он владеет одним из крупнейших в стране производителей коммунальной техники "Альфатекс".

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Предприятия продолжают работать в России

По данным журналистов, после 2014 года он превратил свою компанию "Альфатекс" в машиностроительное предприятие по производству коммунальной спецтехники, где использовали как запчасти МАЗ, так и других иностранных производителей.

Утверждают, что после того, как Россия развернула агрессию против нашего государства в 2014 году, он не отказался от российских активов. Также во время полномасштабной войны предприятия в России все еще продолжают работать.

По данным издания, сейчас Корецкому принадлежит компания "КрАЗ-Ростов", зарегистрированная в городе Сургут Тюменской области. За 2022 год чистая прибыль компании составила 6,4 миллиона рублей (около 50 тысяч долларов).

Кроме этого, он владеет компанией по аренде недвижимости "Актив-Плюс", зарегистрированной в российском городе Кемерово.

Какие еще у бизнесмена есть компании

К тому же Корецкий владеет 80% компании ООО "КрАЗ НН" в Нижнем Новгороде. В 2022 году эта компания задекларировала более 8 миллионов рублей дохода (56 тысяч долларов) и 1 миллион рублей прибыли (около 8 тысяч долларов).

По данным издания, Корецкий до сих пор является соучредителем фирмы "РусКрАЗ". Компания до сих пор находится на рынке в России. В 2022 году ее прибыль составила 9,3 миллиона рублей (74,1 тысячи долларов).

В 2006 году бизнесмен основал гостиницу "Русь" в поселке Селятино возле Москвы, директором которой назначил россиянина Александра Лапонова. Отель на 65 номеров работает и сейчас.

В апреле 2022 года по адресу гостиницы Александр Лапонов создал еще одну компанию "Гостиница "Русь"", где учредителем указан только он уже без Корецкого. Однако существует и эта, и другая компания.

Что говорит сам бизнесмен

Журналисты отмечают, что гостиница расположена рядом с местом дислокации воинской части 60-й бригады управления 1 гвардейской танковой армии Западного военного округа Сухопутных войск России, и, судя по отзывам, в гостинице останавливаются военные вражеские армии.

Сначала Корецкий полностью отрицал возможность закрыть свои компании. Однако позже он направил издание сообщения, где описал свои связи с российскими компаниями.

В свое время я являлся дистрибьютором КрАЗа в странах СНГ. Поэтому там было открыто мной более 30 фирм по продаже КрАЗов. Это всем известная история. И никакого фурора она не произведет. Оставшиеся незакрытыми фирмы не работают. За ними идут разные суды с контрагентами (кто-то не заплатил за автомобили нам, где-то директор сбежал… продолжаются суды). С 2014 года судиться в России стало еще хуже… потому дела не закрывают… как-то так. А с 2022 года даже работники моих российских фирм со мной практически не общаются, потому что им за это светит тюрьма. Такие дела… Аминь,

– написал Корецкий.

Издание обратилось с запросом в Министерство юстиции Украины, чтобы получить официальное разъяснение о том, как сейчас украинцы могут закрыть бизнес или выйти из учредителей предприятий в России. Однако там посоветовали обратиться в компетентные органы России.

Как и почему российский бизнес до сих пор работает в Украине