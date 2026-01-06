На Сумщине, вероятно, депутат от ОПЗЖ с сыном подрались с военными

В социальных сетях и региональных телеграм-каналах распространяют сообщения об инциденте с участием представителей местной власти и военных. Участниками стали, вероятно, депутат ОПЗЖ и его сын.

Конфликт произошел вечером 28 декабря в одном из заведений общественного питания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумы медиа и ГУНП в Сумской области.

Что известно о конфликте на Сумщине?

По имеющейся информации, двое военнослужащих в гражданской одежде находились в заведении на отдыхе. К ним подошли депутат Сумского областного совета от пророссийской партии ОПЗЖ Александр Кирий и его сын – Александр Кирий-младший, который работает заместителем председателя одной из общин области.

По словам очевидцев, именно чиновники инициировали словесный конфликт, что впоследствии перерос в драку. Причины такого поведения пока не установлены.

В полиции подтвердили инцидент, но не назвали имен участников. Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

