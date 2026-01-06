Конфликт произошел вечером 28 декабря в одном из заведений общественного питания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумы медиа и ГУНП в Сумской области.
Смотрите также Вышел из ТЦК и умер: на Житомирщине расследуют смерть мужчины
Что известно о конфликте на Сумщине?
По имеющейся информации, двое военнослужащих в гражданской одежде находились в заведении на отдыхе. К ним подошли депутат Сумского областного совета от пророссийской партии ОПЗЖ Александр Кирий и его сын – Александр Кирий-младший, который работает заместителем председателя одной из общин области.
По словам очевидцев, именно чиновники инициировали словесный конфликт, что впоследствии перерос в драку. Причины такого поведения пока не установлены.
В полиции подтвердили инцидент, но не назвали имен участников. Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
Во Львове женщина распылила газовый баллончик в лицо ветерану
Во Львове женщина распылила газовый баллончик в лицо ветерану Андрею Кулько после его замечания относительно мусора, оставленного на лестничной площадке.
Анна-Мария Курило утверждает, что использовала спрей для обуви, а не перечный газ, а в ходе конфликта ветеран, по ее словам, вел себя с ней невежливо.