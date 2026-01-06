Конфлікт стався ввечері 28 грудня в одному із закладів громадського харчування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суми медіа та ГУНП у Сумській області.

Що відомо про конфлікт на Сумщині?

За наявною інформацією, двоє військовослужбовців у цивільному одязі перебували в закладі на відпочинку. До них підійшли депутат Сумської обласної ради від проросійської партії ОПЗЖ Олександр Кирій та його син – Олександр Кирій-молодший, який працює заступником голови однієї з громад області.

За словами очевидців, саме посадовці ініціювали словесний конфлікт, що згодом переріс у бійку. Причини такої поведінки наразі не встановлені.

У поліції підтвердили інцидент, але не назвали імен учасників. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

