Депутату Сергею Батрину сообщили о подозрении. Сначала дело квалифицировали по части 2 статьи 258 "Террористический акт", но должны переквалифицировать в более тяжелую третью, ведь погиб человек.
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В каком состоянии раненые в результате теракта на Закарпатье
После взрыва в учреждения здравоохранения обратились 23 человека. На сегодня 19 человек находятся в Свалявской больнице, нескольких из них перевозят в специализированные медучреждения для оказания специализированной помощи,
– сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный.
К сожалению, три человека в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и сам подрывник Сергей Батрин. Четырех пострадавших должны были выписать 18 декабря.
Какие травмы получили люди
На сессии сельсовета все получили акубаротравмы. Это контузия, во время которой человек теряет сознание. Из-за резких изменений давления нарушается слух, могут быть рвота, головная боль, а также более тяжелые последствия.
Также у всех пострадавших – осколочные повреждения верхних и нижних конечностей и тела, ведь гранаты бросили в небольшом помещении, где было много людей.
У семи человек были повреждены сосуды, людей прооперировали в течение первых двух часов.
Если бы не профессионализм медиков, пострадало бы больше
Анатолий Пшеничный подчеркнул: медики сработали профессионально, поэтому умер только один человек. А еще оказалось, что на сессии Керецковского сельсовета, где произошла трагедия, был медик. Он оказал первую помощь, благодаря чему спасли многие жизни.
О смерти мужчины представитель ОВА высказался так: "Мужчина умер в больнице. К сожалению, из-за большой потери крови (до 40 – 45%) у него начались безвозвратные изменения в организме, его не смогли спасти".
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Депутат подорвал гранаты на Закарпатье: последние новости
- 15 декабря в селе Керецки Хустского района депутат Сергей Батрин бросил на пол три гранаты. Это произошло прямо на сессии сельсовета. Следствие устанавливает мотивы мужчины, а также откуда у него боеприпасы.
- Батрину избрали меру пресечения 17 декабря – два месяца он будет находиться под стражей. Поскольку он не может ходить после взрыва, мужчину не могут держать в СИЗО. Пока что депутат будет в больнице Свалявы под охраной, а позже его переведут в Ужгород или Мукачево в спецпалату.