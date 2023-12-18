Депутату Сергею Батрину сообщили о подозрении. Сначала дело квалифицировали по части 2 статьи 258 "Террористический акт", но должны переквалифицировать в более тяжелую третью, ведь погиб человек.

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После взрыва в учреждения здравоохранения обратились 23 человека. На сегодня 19 человек находятся в Свалявской больнице, нескольких из них перевозят в специализированные медучреждения для оказания специализированной помощи,

– сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный.

К сожалению, три человека в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и сам подрывник Сергей Батрин. Четырех пострадавших должны были выписать 18 декабря.

Какие травмы получили люди

На сессии сельсовета все получили акубаротравмы. Это контузия, во время которой человек теряет сознание. Из-за резких изменений давления нарушается слух, могут быть рвота, головная боль, а также более тяжелые последствия.

Также у всех пострадавших – осколочные повреждения верхних и нижних конечностей и тела, ведь гранаты бросили в небольшом помещении, где было много людей.

У семи человек были повреждены сосуды, людей прооперировали в течение первых двух часов.

Если бы не профессионализм медиков, пострадало бы больше

Анатолий Пшеничный подчеркнул: медики сработали профессионально, поэтому умер только один человек. А еще оказалось, что на сессии Керецковского сельсовета, где произошла трагедия, был медик. Он оказал первую помощь, благодаря чему спасли многие жизни.

О смерти мужчины представитель ОВА высказался так: "Мужчина умер в больнице. К сожалению, из-за большой потери крови (до 40 – 45%) у него начались безвозвратные изменения в организме, его не смогли спасти".

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