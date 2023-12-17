В тот трагический день депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин бросил среди присутствующих в помещении сельсовета гранаты. Две из трех закатились прямо под стул военного Василия Штефко.

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Спасли протезы

Известно, что в настоящее время военный находится в медучреждении. У него – осколочные ранения мягких тканей.

По словам Василия, все произошло мгновенно, примерно за две – три секунды. Говорит, что пришел в себя уже в больнице.

Военный считает, что его спасли протезы. Один из них сильно поврежден, его придется менять. Впрочем, к этому времени еще должны зажить раны.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате подрыва трех гранат во время заседания сельсовета пострадали 23 человека, включая самого подрывника. Их госпитализировали в медучреждения Закарпатья. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной степени тяжести.

Впоследствии СМИ сообщили, что один из потерпевших скончался от полученных травм. Это 55-летний депутат Виктор Прядиля из села Березники.

Относительно состояния самого подрывника известно, что мужчина, хотя и находится в тяжелом состоянии, пришел в себя. Злоумышленника уже допросила полиция.

Подрыв гранат в сельсовете: что известно о жутком случае

  • 15 декабря утром в помещении Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседание сессии.
  • Во время спора членов сельсовета в зал вошел депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.
  • На видео, которое опубликовали полицейские, видно, как мужчина медленно вытащил из кармана гранаты, выдернул чеку и бросил прямо в присутствующих.
  • Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители нашли "записку", которая свидетельствует, что действия депутата были спланированы заранее.
  • Полиция еще расследует вероятные мотивы Батрина. По сообщению СМИ, причиной его действий стала спор из-за бюджетных вопросов с действующим главой сельсовета.
  • Полиция принялась изучать этот инцидент как незаконное обращение с боеприпасами. А СБУ – как террористический акт.
  • Служба безопасности уже сообщила о подозрении подрывнику по статье о теракте.