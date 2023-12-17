В тот трагический день депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин бросил среди присутствующих в помещении сельсовета гранаты. Две из трех закатились прямо под стул военного Василия Штефко.
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Спасли протезы
Известно, что в настоящее время военный находится в медучреждении. У него – осколочные ранения мягких тканей.
По словам Василия, все произошло мгновенно, примерно за две – три секунды. Говорит, что пришел в себя уже в больнице.
Военный считает, что его спасли протезы. Один из них сильно поврежден, его придется менять. Впрочем, к этому времени еще должны зажить раны.
Что известно о жертвах и пострадавших
В результате подрыва трех гранат во время заседания сельсовета пострадали 23 человека, включая самого подрывника. Их госпитализировали в медучреждения Закарпатья. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной степени тяжести.
Впоследствии СМИ сообщили, что один из потерпевших скончался от полученных травм. Это 55-летний депутат Виктор Прядиля из села Березники.
Относительно состояния самого подрывника известно, что мужчина, хотя и находится в тяжелом состоянии, пришел в себя. Злоумышленника уже допросила полиция.
Подрыв гранат в сельсовете: что известно о жутком случае
- 15 декабря утром в помещении Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседание сессии.
- Во время спора членов сельсовета в зал вошел депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.
- На видео, которое опубликовали полицейские, видно, как мужчина медленно вытащил из кармана гранаты, выдернул чеку и бросил прямо в присутствующих.
- Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители нашли "записку", которая свидетельствует, что действия депутата были спланированы заранее.
- Полиция еще расследует вероятные мотивы Батрина. По сообщению СМИ, причиной его действий стала спор из-за бюджетных вопросов с действующим главой сельсовета.
- Полиция принялась изучать этот инцидент как незаконное обращение с боеприпасами. А СБУ – как террористический акт.
- Служба безопасности уже сообщила о подозрении подрывнику по статье о теракте.