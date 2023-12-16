Местный журналист Виталий Глагола написал, что депутат очнулся в Свалявской больнице. По его словам, его палату от самосуда людей охраняет полиция.

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Депутат, бросивший гранаты, пришел в сознание

Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице,

– написал журналист.

По его словам, в больнице уже: