Местный журналист Виталий Глагола написал, что депутат очнулся в Свалявской больнице. По его словам, его палату от самосуда людей охраняет полиция.
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Депутат, бросивший гранаты, пришел в сознание
Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице,
– написал журналист.
По его словам, в больнице уже:
- правоохранители проводят с ним следственные действия;
- полиция охраняет палату от самосуда родственников раненых в сельсовете села Керецки.