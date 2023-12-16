Місцевий журналіст Віталій Глагола написав, що депутат прийшов до тями у Свалявській лікарні. За його словами, його палату від самосуду людей охороняє поліція.

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Депутат, що кинув гранати, прийшов до тями

Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості у Свалявській лікарні,
– написав журналіст.

За його словами в лікарні вже:

  • правоохоронці проводять з ним слідчі дії;
  • поліція охороняє палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки.

Коротко про трагедію на Закарпатті

  • Депутат Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області підірвав три гранати на засіданні сільської ради.
  • На жаль, внаслідок трагедії щонайменше 26 людей поранені. З них 6 – у важкому стані. Сам депутат Сергій Батрин також потрапив у лікарню з чисельними травмами. Його стан також оцінювали як важкий, адже його доправили до реанімації.