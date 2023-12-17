Того трагічного дня депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин кинув між присутніми у приміщенні сільради гранати. Дві із трьох закотилися прямо під стілець військового Василя Штефко.

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Врятували протези

Відомо, що наразі військовий перебуває у медзакладі. У нього – осколкові поранення м'яких тканин.

За словами пана Василя, все відбулося миттєво, приблизно за дві – три секунди. Каже, що отямився вже у лікарні.

Військовий вважає, що його врятували протези. Один із них сильно пошкоджений, його доведеться міняти. Втім, до цього часу ще мають зажити рани.

Довідка: Василь Штефко – військовий 128-ї бригади, волонтер, житель села Керецьки та депутат місцевої сільради. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем на фронт, приховавши від працівників ТЦК той факт, що має два протези. Служив водієм на Запорізькому напрямку. Кілька місяців тому його комісували за станом здоров'я.

Що відомо про жертви і постраждалих

Внаслідок підриву трьох гранат під час засідання сільради постраждали 23 людини, включно із самим підривачем. Їх госпіталізували до медзакладів Закарпаття. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Згодом ЗМІ повідомили, що один із потерпілих помер від отриманих травм. Це 55-річний депутат Віктор Пряділя із села Березники.

Щодо стану самого підривача, відомо, що чоловік, хоча й перебуває у важкому стані, прийшов до тями. Зловмисника вже допитала поліція.

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