Того трагічного дня депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин кинув між присутніми у приміщенні сільради гранати. Дві із трьох закотилися прямо під стілець військового Василя Штефко.
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Врятували протези
Відомо, що наразі військовий перебуває у медзакладі. У нього – осколкові поранення м'яких тканин.
За словами пана Василя, все відбулося миттєво, приблизно за дві – три секунди. Каже, що отямився вже у лікарні.
Військовий вважає, що його врятували протези. Один із них сильно пошкоджений, його доведеться міняти. Втім, до цього часу ще мають зажити рани.
Що відомо про жертви і постраждалих
Внаслідок підриву трьох гранат під час засідання сільради постраждали 23 людини, включно із самим підривачем. Їх госпіталізували до медзакладів Закарпаття. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Згодом ЗМІ повідомили, що один із потерпілих помер від отриманих травм. Це 55-річний депутат Віктор Пряділя із села Березники.
Щодо стану самого підривача, відомо, що чоловік, хоча й перебуває у важкому стані, прийшов до тями. Зловмисника вже допитала поліція.
Підрив гранат у сільради: що відомо про моторошний випадок
- 15 грудня вранці у приміщенні Керецьківської сільської ради Мукачівського району відбувалося засідання сесії.
- Під час суперечки членів сільради до зали зайшов депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин.
- На відео, яке опублікували поліцейські, видно, як чоловік повільно витягнув із кишені гранати, висмикнув чеку і кинув прямо поміж присутніх.
- Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці знайшли "записку", яка свідчить, що дії депутата були сплановані заздалегідь.
- Наразі поліція ще розлідує ймовірні мотиви Батрина. За повідомленням ЗМІ, причиною його дій стала суперечка через бюджетні питання із чинним головою сільради.
- Поліція взялася вивчати цей інцидент як незаконне поводження із боєприпасами. А СБУ – як терористичний акт.
- Служба безпеки вже повідомила про підозру підривачу за статею про теракт.