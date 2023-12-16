Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів колишній сільський голова Керецьків Михайло Маровді. Він зазначив, що не може достеменно пояснити, чому Батрин так вчинив, але припустив, що його могла "дістати несправедливість, яка коїлася у селі". А причина їй нинішній голова сільради.

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Маровді розповів про ситуацію між Батрином і Мушкою

Колишній голова Керецьківської сільської ради наголосив, що дуже добре знав Сергія Батрина, адже працював з ним в ініціативній групі останні пів року. Зокрема, вони виступали проти будівництва ГЕС на річці Боржава на Закарпатті.

Маровді також зауважив, що громадяни села підтримали створення цієї групи. Адже вони були проти беззаконня, яке чинив нинішній голова сільради Михайло Мушка.

"Нашого нинішнього голову через місяць після того, як він очолив раду, схопили на хабарі. Вже суди йдуть 3 роки. Потім його підозрювали у нецільовому використанні коштів. Загалом, там цілий букет кримінальних справ", – сказав чоловік.

Водночас Маровді підкреслив, що Батрин був самодостатнім чоловіком та бізнесменом. Однак він не розуміє, для чого депутату була потрібна посада секретаря сільської ради, на яку він хотів балотуватися в день теракту.

Ми просили згідно з законом про доступ до публічної інформації дати видрук про рух коштів, про зарплати (очільників сільради – 24 Канал) тощо. А він (Мушка – 24 Канал) не робив нічого,

– сказав колишній голова сільради.

Він також зазначив, що було розслідування про те, що нинішні очільники села також вкрали ВАЗи, які мали йти на фронт для наших бійців. За словами Маровді, кримінальних справ на Мушку зараз є багацько.

Мушку не знімали з посади попри кримінальні справи

Ексголова Керецьківської сільської ради також наголосив, що коли Мушку схопили на хабарі, то не відсторонили від посади. Це сталося попри те, що губернатор був в курсі всього і хотів розвʼязати це питання, але над Мушкою є "дах".

Він обіцяв розв'язати всі питання позитивно, закінчити це беззаконня, але тоді треба обрати секретаря сільської ради, а в нас люди лишали цього Мушку. Водночас перший заступник голови обласної державної адміністрації Мирослав Білецький не призначав нового,

– розповів Маровді.

Колишній очільник села також сказав, що не може пояснити, чому Батрин вирішив підірвати гранати на сесійній залі. Хоча чоловік зазначив, що депутат завжди кликав його на сесії сільради, а цього разу цього не сталося.

"Саме на цю сесію він мене не покликав чогось, напевно, пошкодував мене, як і ще своїх двох друзів. Але, напевно, допік йому цей Мушка", – сказав він.

Колишній голова сільської ради також назвав дії Батрина терактом, адже внаслідок підриву гранати постраждали найкращі працівники сільської ради.

Жодна крапля крові не вартує того, щоб кидати гранати. Якщо в тебе питання до того ж Мушки, то мав говорити з ним і розбиратися,

– наголосив Маровді.

Чоловік також зазначив, що попереджав депутата про те, що його не оберуть секретарем. Адже всю опозицію Мушка у селі "зачистив", залишивши лише 3 людини, а всі інші депутати, які працюють у сільській раді, або їхні члени родин так чи інакше пов'язані між собою бізнесом.

Зверніть увагу! Нинішній голова Керецьків Михайло Мушка є представником забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя". Його підозрювали в отриманні хабаря і причетності до різних корупційних схем. Детальніше про біографію Мушки – читайте у матеріалі.