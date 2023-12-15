Новина шокувала українців. Через підрив гранати на сесії сільради у закарпатському селі є багато постраждалих. Депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати, у важкому стані.
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Що відповіли в поліції
Слідчі розглянуть усі мотиви, які міг мати депутат, коли кидав гранати в односельців. Та поки що, за словами тимчасової виконувачки обов'язків заступника начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлії Гірдвіліс в ефірі телемарафону, поліція не може стверджувати, що депутат кинув гранати саме через розгляд бюджетних питань. Остаточну причину встановить слідство, коли проведе всі перевірки.
Зараз поліція з'ясовує, звідки в чоловіка гранати. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження: поліція розслідує інцидент як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а СБУ – як теракт.
На вечір п'ятниці 15 грудня відомо про 26 постраждалих, шестеро з них у важкому стані, в тому числі сам підривач. Його на місці реанімували медики.
Останні новини про підрив гранати на Закарпатті
- Колишній голова сільради розповів, що між Батриним і чинним сільським головою постійно відбувалися конфлікти. Батрин часто публікував дописи у фейсбуці, де висловлював своє незадоволення станом справ.
- Голова села Михайло Мушка опритомнів. Його підозрюють у хабарництві, до того ж він є представником забороненої в Україні ОПЗЖ.
- Також стало відомо, що Сергій Батрин продумував свої дії і готувався до підриву. Він залишив записку, проте її зміст не оприлюднюють.