Новость шокировала украинцев. Из-за подрыва гранаты на сессии сельсовета в закарпатском селе много пострадавших. Депутат Сергей Батрин, взорвавший гранаты, в тяжелом состоянии.

Смотрите также Депутат во время заседания сельсовета в Закарпатье взорвал гранаты: все, что известно о трагедии

Что ответили в полиции

Следователи рассмотрят все мотивы, которые мог иметь депутат, когда бросал гранаты в односельчан. Но пока, по словам временной исполняющей обязанности заместителя начальника Департамента коммуникации Нацполиции Юлии Гирдвилис в эфире телемарафона, полиция не может утверждать, что депутат бросил гранаты именно из-за рассмотрения бюджетных вопросов. Окончательную причину установит следствие при проведении всех проверок.

Обратите внимание! На заседании сельсовета, где Батрин подорвал гранаты, рассматривали выделение надбавки и премии сельскому голове. Возможно, депутата возмутило именно это, ведь перед своим поступком он ссорился с председателем.

Сейчас полиция выясняет, откуда у мужчины гранаты. Правоохранители уже начали уголовное дело: полиция расследует инцидент как незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а СБУ – как теракт.

На вечер пятницы 15 декабря известно о 26 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии, в том числе сам подрывник. Его на месте реанимировали медики.

Последние новости о подрыве гранаты на Закарпатье