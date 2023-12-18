15 декабря депутат от "Слуги народа" взорвал три гранаты в сельсовете во время заседания сессии. В Закарпатской ОВА опровергли информацию, которую подают паблики, о том, что злоумышленник причастен к защите украинского государства.
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Не военный, а уклонист
По словам главы ОВА Игоря Шинкарюка, Сергей Батрин никогда не служил в ВСУ и не участвовал в боевых действиях ни во время АТО, ни после полномасштабного вторжения. Эти данные были подтверждены в правоохранительных органах.
Более того, депутат намеренно оформил опеку над своей пожилой матерью, чтобы его не мобилизовали.
Известно, что в свое время Батрин проходил срочную службу в советской армии. Однако после этого он ни разу не проходил переподготовку и не обновлял свои данные в ТЦК.
Что известно о Батрине
По словам соседей депутата, он проживал вместе со своей 80-летней матерью, за которой присматривает сиделка.
Жена Батрина, дети и внуки много лет живут в Чехии. Депутат жил на две страны, последние два года находился в Закарпатье.
Известно, что мать злоумышленника ничего не знает о трагедии. Сиделка ей не рассказывает, ведь боится, что из-за этого состояние здоровья женщины может значительно ухудшиться.
Теракт в сельсовете на Закарпатье: что известно о трагедии
- 15 декабря около 12 утра депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты в помещении Керецковского сельского совета Мукачевского района, где проходило заседание сессии.
- В результате взрыва 23 человека получили ранения, в том числе и сам подрывник. Впоследствии стало известно, что в больнице от полученных травм умер 55-летний депутат из села Березники Виктор Прядиля.
- В СМИ предполагают, что теракту предшествовал спор из-за бюджетных вопросов с действующим главой сельсовета.
- СБУ открыла уголовное производство по факту совершения теракта, а также сообщила Батрину о подозрении.
- Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Известно, что пострадавший подрывник будет находиться в больнице под охраной. В СИЗО его принять не могут, ведь он не способен ходить.