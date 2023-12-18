15 грудня депутат від "Слуги народу" підірвав три гранати у сільраді під час засідання сесії. У Закарпатській ОВА спростували інформацію, яку подають пабліки, про те, що зловмисник причетний до захисту української держави.

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Не військовий, а ухилянт

За словами голови ОВА Ігоря Шинкарюка, Сергій Батрин ніколи не служив у ЗСУ і не брав участь у бойових діях ні під час АТО, ні після повномасштабного вторгнення. Ці дані підтвердили у правоохоронних органах.

Ба більше, депутат навмисно оформив опіку над своєю літньою матір'ю, аби його не мобілізували.

Відомо, що свого часу Батрин проходив строкову службу в радянській армії. Однак після він жодного разу не проходив перепідготовку та не оновлював свої дані в ТЦК.

Що відомо про Батрина

За словами сусідів депутата, той проживав разом зі своєю 80-річною матір'ю, якою опікується доглядальниця.

Дружина Батрина, діти та онуки багато років мешкають у Чехії. Депутат жив на дві країни, останні два роки перебував на Закарпатті.

Відомо, що матір зловмисника нічого не знає про трагедію. Доглядальниця їй не розповідає, адже боїться, що через це стан здоров'я жінки може значно погіршитися.

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