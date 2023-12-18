На кадрах видно, як військовий та депутат Батрин сперечаються з іншими учасниками засідання. Варто зауважити, що раніше ЗМІ писали, що причиною інциденту була суперечка через надбавку і премії голові сільради, обраному від вже забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ".

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Що нового відомо про трагедію

На кадрах, знятих не у день трагедії, чутно, як військовий каже, що він не заздрить депутатам, коли з фронту повернуться військові. На що з залу лунає питання, чи це погрози. На що військовий вказує на психологічний стан бійців.

Візьміть совість і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти. Війна ще не закінчилась, мені соромно, на другому році війни нічого не змінюється, ви бюджетники отримуєте зарплатню завдяки нам. Не буде нас – вас не буде,

– заявив військовий.

Він додав, що "робота голови за премії – це піти й вирішити питання, сказати у нас є 20 осіб, купіть нам хоча б квадрокоптер, тепловізор".

Біля нього увесь цей час стоїть депутат Сергій Батрин. Журналіст розповів, що згодом депутат вкотре прийшов на засідання Керецьківської сільської ради та розкидав гранати. Однак уточнив, що це опубліковане відео знято не в день вибуху.

Відео перед підривом гранат на Закарпатті

Зверніть увагу! Раніше місцеві журналісти писали, що за декілька хвилин до інциденту Батрин висловив обурення своїм колегам по сільраді. Адже вони в умовах війни підтримали 50% окладу та щомісячну премію у розмірі 100% посадового окладу для сільського голови.

Що відомо про трагедію на Закарпатті