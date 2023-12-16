Власне, 16 грудня відійшов на той світ в медичному закладі Віктор Павлович Пряділя, 55-річний депутат із села Березників. Підрив, як стверджують ЗМІ, здійснив обранець Сергія Батрина просто-таки під час сесії сільради.

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Жертва теракту в Керецьках

Уточнимо, що йдеться про підрив гранат в сільраді Керецьківської громади, що на Закарпатті. Правоохоронці кваліфікували те, що сталося того дня, як терористичний акт.

У лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані. Йдеться про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича,

– повідомив журналіст Віталій Глагола.