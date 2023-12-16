Собственно, 16 декабря отошел на тот свет в медицинском заведении Виктор Павлович Прядиля, 55-летний депутат из села Березников. Подрыв, как утверждают СМИ, совершил избранник Сергея Батрина прямо-таки во время сессии сельсовета.

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Жертва теракта в Керецках

Уточним, что речь идет о подрыве гранат в сельсовете Керецковской общины на Закарпатье. Правоохранители квалифицировали произошедшее в тот день как террористический акт.

В больнице Свалявы скончался один из раненых после подрыва трех гранат в Керецковском сельсовете. Раньше ему ампутировали ногу. Он был в реанимации в тяжелом состоянии. Речь идет о 55-летнем депутате Прядиле Викторе Павловиче,

– сообщил журналист Виталий Глагола.