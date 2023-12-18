На кадрах видно, как военный и депутат Батрин спорят с другими участниками заседания. Следует заметить, что ранее СМИ писали, что причиной инцидента был спор из-за надбавки и премии главе сельсовета, избранном от уже запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ".

Смотрите также Депутат во время заседания сельсовета в Закарпатье подорвал гранаты: все, что известно о трагедии

Что нового известно о трагедии

На кадрах, снятых не в день трагедии, слышно, как военный говорит, что он не завидует депутатам, когда с фронта вернутся военные. На что из зала звучит вопрос, является ли это угрозами. На что военный указывает на психологическое состояние бойцов.

Возьмите совесть и внесите ее в это общину, а не создавайте такие концерты. Война еще не закончилась, мне стыдно, на втором году войны ничего не меняется, вы бюджетники получаете заработную плату благодаря нам. Не будет нас – вас не будет,

– заявил военный.

Он добавил, что "работа главы за премии – это пойти и решить вопрос, сказать у нас есть 20 человек, купите нам хотя бы квадрокоптер, тепловизор".

Возле него все это время стоит депутат Сергей Батрин. Журналист рассказал, что впоследствии депутат снова пришел на заседание Керецковского сельского совета и разбросал гранаты. Однако уточнил, что это опубликованное видео снято не в день взрыва.

Видео перед подрывом гранат на Закарпатье

Обратите внимание! Ранее местные журналисты писали, что за несколько минут до инцидента Батрин выразил негодование своим коллегам по сельсовету. Ведь они в условиях войны поддержали 50% оклада и ежемесячную премию в размере 100% должностного оклада для сельского головы.

Что известно о трагедии в Закарпатье