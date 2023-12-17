Так, 17 грудня суд ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу Сергію Батрину. Мовиться про 2 місяці утримування під вартою без можливості застави. У той же день в Офісі генпрокурора заявили про прагнення перекваліфікувати справу.
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Депутата-підривника судитимуть за новою статтею
Так, в Офісі генпрокурора зазначили, що депутат, який підірвав присутніх у сільській раді, підозрюється у скоєнні терористичного акту. Власне, загибель одного з потерпілих стала причиною того, що вирішується питання щодо перекваліфікації дій Сергія Батрина за частиною 3 статті 258 Кримінального Кодексу України. Мовиться про вчинення терористичного акту, внаслідок якого померла людина.
Раніше Офіс генпрокурора зазначив, що Сергія Батрина звинувачували за частиною 2 тієї ж статті. Мовиться про скоєння терористичного акту, що спричинив тяжкі наслідки.
Підрив гранат на Закарпатті: що відомо
- Трагічний інцидент стався 15 грудня у Керецьківській сільській раді Мукачівського району. Один із місцевих депутатів під час сесії підірвав відразу кілька гранат.
- Як писали журналісти "Mukachevo.Net", підривником був депутат від партії "Слуга народу" Сергій Батрин. Уточнюють також, що того дня на сесії сільської ради розглядали питання, яке стосується ухвалення бюджету на 2024 рік.
- Камери зафільмували момент вибухів. На відео можна побачити, як чоловік спокійно заходить до приміщення, всередині якого точаться активні дискусії. На нього не звертають увагу, як і на те, що він зі своїх кишень дістає гранати. Після того він висмикує чеку та кидає у натовп вибухові предмети. Лунають вибухи, після яких можна чути крики постраждалих.
- Станом на 16 грудня повідомили, що постраждали 23 людини внаслідок підриву гранат. Зазнав травм і сам підривник. У СБУ уточнили, що мовиться про 16 чоловіків, і 7 жінок, котрим від 28 до 68 років.
- Того ж дня стало відомо, що у лікарні ввечері помер 55-річний депутат із села Березники Віктор Пряділя. Трагічну звістку зробив журналіст Віталій Глагола. Відомо, що депутатові після підриву гранат ампутували ногу. Він перебував у лікарні. Втім, медикам не вдалося врятувати життя чоловіка.