Так, 17 грудня суд ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу Сергію Батрину. Мовиться про 2 місяці утримування під вартою без можливості застави. У той же день в Офісі генпрокурора заявили про прагнення перекваліфікувати справу.

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Так, в Офісі генпрокурора зазначили, що депутат, який підірвав присутніх у сільській раді, підозрюється у скоєнні терористичного акту. Власне, загибель одного з потерпілих стала причиною того, що вирішується питання щодо перекваліфікації дій Сергія Батрина за частиною 3 статті 258 Кримінального Кодексу України. Мовиться про вчинення терористичного акту, внаслідок якого померла людина.

Раніше Офіс генпрокурора зазначив, що Сергія Батрина звинувачували за частиною 2 тієї ж статті. Мовиться про скоєння терористичного акту, що спричинив тяжкі наслідки.

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