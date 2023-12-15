До поліції Закарпаття надійшло повідомлення про те, що депутат під час засідання сільської ради кинув у залі гранату. Станом на цю хвилину відомо про 26 постраждалих, зокрема, 6 – у вкрай важкому стані.
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Що відомо про постраждалих
За словами, тимчасово виконуючої обов'язки заступника начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлії Гірдвіліс, підривачу надають медичну допомогу. Він теж у важкому стані.
У Закарпатській ОВА повідомили, що більшість поранень середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю людей. Усі отримали необхідну медичну допомогу і перебувають під постійним наглядом лікарів.
Вона також додала, що цю справу слідчі кваліфікували як терористичний акт. Відповідно до цього, винному загрожує до 10 років ув'язнення. Згодом уточнили, що поліція класифікує інцидент як незаконне поводження зі зброєю, а СБУ – як терористичний акт.
Депутат підірвав гранати на Закарпатті: коротко
- Момент вибуху потрапив на відео. На записі видно, що чоловік заходить у приміщення, де вже йде активне обговорення. Він спокійно заходить, на нього ніхто не звертає уваги. Так само спокійно він дістає гранати зі своїх кишень.
- Журналісти "Mukachevo.Net" повідомили, що за попередніми даними, йдеться про депутата Сергія Батрина від партії "Слуга народу". Зауважимо, що у повідомленні поліції Закарпатської області не вказують імені депутата.
- ЗМІ повідомляють, що суперечка під час засідання, ймовірно, могла виникнути через наміри депутатів виділити сільському голові від ОПЗЖ надбавку у 50% та щомісячну премію у розмірі 100% від окладу. ті, хто були присутні на засідання також розповіли медіа, що депутат, який підірвав гранати, сварився із колегами з цього приводу.