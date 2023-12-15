На інцидент уже також встигли відреагувати й у Закарпатській ОВА. Там зазначили, що вже скликали Раду оборони області.
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У Закарпатській ОВА відреагували на інцидент з підривом гранат
Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита зазначив, що у результаті вибуху поранень зазнали 26 депутатів та працівників сільської ради. За його словами, всіх травмованих невідкладно доправили до медичних закладів, де їм надають всю необхідну допомогу.
"Департамент охорони здоров'я ОВА отримав доручення організувати лікування постраждалих від вибуху, забезпечити їх всіма необхідними медичними засобами, організувати роботу із сім'ями поранених", – написав він.
Микита також зауважив, що вже розпочато кримінальне провадження й з'ясовуються обставини вчинення злочину. Крім того, нове рішення щодо інциденту вже ухвалили й у Закарпатській ОВА.
Скликано термінове засідання Ради оборони області для прийняття невідкладних оперативних рішень,
– сказав Віктор Микита.
Депутат підірвав гранату у сільраді
- У Керецьківській сільській раді Мукачівського району 15 грудня місцевий депутат під час сесії підірвав гранати. Цей інцидент призвів до поранень багатьох людей.
- Подальше розслідування встановило ймовірного виконавця підриву, яким був 54-річний депутат "Слуги народу" Сергій Батрин. Сам Батрин під час вибуху отримав тілесні ушкодження, зараз йому надають невідкладну медичну допомогу для стабілізації його стану здоров'я.
- Згодом закарпатські ЗМІ повідомили, що можливою причиною підриву гранати міг стати конфлікт депутата з сільським головою, обраним від нині забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Зокрема, Батрин виступав проти запровадження 50% окладу та щомісячної премії у розмірі 100% посадового окладу для голови Керецьківської сільської ради Мукачівського району.