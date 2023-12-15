На инцидент уже успели отреагировать и в Закарпатской ОВА. Там отметили, что уже созвали Совет обороны области.

К теме Подрыватель в тяжелом состоянии, более двух десятков раненых: что известно о пострадавших на Закарпатье

В Закарпатской ОВА отреагировали на инцидент с подрывом гранат

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита отметил, что в результате взрыва ранения получили 26 депутатов и работников сельского совета. По его словам, всех травмированных безотлагательно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.

"Департамент здравоохранения ОВА получил поручение организовать лечение пострадавших при взрыве, обеспечить их всеми необходимыми медицинскими средствами, организовать работу с семьями раненых", – написал он.

Микита также отметил, что уже начато уголовное производство и выясняются обстоятельства совершения преступления. Кроме того, новое решение по инциденту уже приняли и в Закарпатской областной военной администрации.

Созвано срочное заседание Совета обороны области для принятия неотложных оперативных решений,

– сказал Виктор Микита.

Депутат взорвал гранату в сельсовете