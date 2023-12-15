На инцидент уже успели отреагировать и в Закарпатской ОВА. Там отметили, что уже созвали Совет обороны области.
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В Закарпатской ОВА отреагировали на инцидент с подрывом гранат
Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита отметил, что в результате взрыва ранения получили 26 депутатов и работников сельского совета. По его словам, всех травмированных безотлагательно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.
"Департамент здравоохранения ОВА получил поручение организовать лечение пострадавших при взрыве, обеспечить их всеми необходимыми медицинскими средствами, организовать работу с семьями раненых", – написал он.
Микита также отметил, что уже начато уголовное производство и выясняются обстоятельства совершения преступления. Кроме того, новое решение по инциденту уже приняли и в Закарпатской областной военной администрации.
Созвано срочное заседание Совета обороны области для принятия неотложных оперативных решений,
– сказал Виктор Микита.
Депутат взорвал гранату в сельсовете
- В Керецковском сельском совете Мукачевского района 15 декабря местный депутат во время сессии взорвал гранаты. Этот инцидент привел к ранениям многих людей.
- Дальнейшее расследование установило предполагаемого исполнителя подрыва, которым был 54-летний депутат "Слуги народа" Сергей Батрин. Сам Батрин при взрыве получил телесные повреждения, сейчас ему оказывают неотложную медицинскую помощь для стабилизации его состояния здоровья.
- Впоследствии закарпатские СМИ сообщили, что возможной причиной подрыва гранаты мог стать конфликт депутата с сельским главой, избранным от ныне запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В частности, Батрин выступал против введения 50% оклада и ежемесячной премии в размере 100% должностного оклада для председателя Керецковского сельского совета Мукачевского района.