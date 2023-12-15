В полицию Закарпатья поступило сообщение о том, что депутат во время заседания сельского совета бросил в зале гранату. По состоянию на данный момент известно о 26 пострадавших, в том числе 6 – в крайне тяжелом состоянии.
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Что известно о пострадавших
По словам временно исполняющей обязанности заместителя начальника Департамента коммуникации Нацполиции Юлии Гирдвилис, подрывателю оказывают медицинскую помощь. Он тоже в тяжелом состоянии.
В Закарпатской ОВ сообщили, что большинство ранений средней степени тяжести, которые не угрожают жизни людей. Все получили необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.
Она также добавила, что это дело следователи квалифицировали как террористический акт. Согласно этому, виновному грозит до 10 лет тюрьмы. Позже уточнили, что полиция классифицирует инцидент как незаконное обращение с оружием, а СБУ – как террористический акт.
Депутат взорвал гранаты в Закарпатье: коротко
- Момент взрыва попал на видео. На записи видно, что мужчина заходит в помещение , где уже идет активное обсуждение. Он спокойно входит, на него никто не обращает внимания. Так же спокойно он достает гранаты из своих карманов.
- Журналисты "Mukachevo.Net" сообщили, что, по предварительным данным, речь идет о депутате Сергее Батрине от партии "Слуга народа". Примечательно, что в сообщении полиции Закарпатской области не указывают имени депутата.
- СМИ сообщают, что спор во время заседания, вероятно, мог возникнуть из-за намерений депутатов выделить сельскому голове от ОПЗЖ надбавку в 50% и ежемесячную премию в размере 100% от оклада. присутствовавшие на заседании также рассказали медиа, что подорвавший гранаты депутат ссорился с коллегами по этому поводу.