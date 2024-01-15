На следующий день после инцидента в больнице от полученных травм скончался 55-летний депутат Виктор Прядиль. Теперь стало известно о второй жертве теракта.

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Число погибших возросло

Как сообщил журналист Виталий Глагола, сегодня 15 января, в областной больнице в Закарпатье скончался депутат Керецковского сельсовета Мирослав Нитка. Ему было 46 лет.

Так, на совести подрывника уже две смерти.

Подрыв гранат в сельсовете

Напомним, что 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района местный депутат взорвал три гранаты во время сессионного заседания.

В сеть попало видео, на котором чиновник спокойно бросает между рядами гранаты, раздается взрыв, и кричат напуганные и раненые люди.

В общей сложности 26 человек были госпитализированы, почти десять из них находились в тяжелом состоянии. В частности, реанимировали и самого виновника трагедии.

Позже выяснилось, что преступление совершил 54-летний депутат от "Слуг народа" Сергей Батрин.

На следующий день ему сообщили о подозрении в организации террористического акта Депутату также избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей на 2 месяца без права внесения залога. Из-за состояния здоровья он находится в больнице под охраной.

В ходе расследования оказалось, что вероятной причиной преступных действий Батрина стал его конфликт с главой сельсовета из-за бюджетных вопросов.

В Нацполиции рассказали, что Батрин оставил записку, в которой признается в своих планах Он написал что-то вроде стиха, в котором упоминает имя главы Керецкого сельсовета, и обещает избавить общину от него и других депутатов.