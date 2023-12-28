Сам депутат выжил после взрыва. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

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Что было в записке депутата-взрывника

После того, как депутат бросил гранаты в сельсовете, у него дома провели обыски. Там правоохранители нашли записку с признанием. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что тогда стало ясно, что взрыватель готовился заранее. Больше подробностей глава МВД не предоставил из-за тайны следствия.

Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что в записке было стихотворение, в котором был упомянут председатель Керецковской общины. Также в этом стихотворении подрывник признавался в намерении избавить общину от него и от депутатов.

Он написал там что-то типа стихотворения. Вспомнил в нем имя председателя Керецковской общины, обыграл его фамилию и признавался в намерении избавить общину от него и депутатов,

– сказал Выговский.

Он напомнил, что в результате взрыва погиб один человек. Сам взрывник был в тяжелом состоянии, но сейчас его состояние стабильное.

26 был доставлен в больницу, но впоследствии один человек скончался. Но это и так большое чудо, что только так обошлось, ведь три гранаты было,

– заявил он.

По словам Выговского, где мужчина взял гранаты, теперь выясняет СБУ, которая и расследует производство по теракту. Он также отметил, что "мы должны быть готовы к эхо войны, защите мирных граждан, и в первую очередь позаботиться о детях".

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