Депутат "Слуги народа" хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках: реакция зоозащитников

Нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко предложил узаконить вольерную охоту и убийство животных на закрытых территориях. Соответствующий законопроект №3200-1 он зарегистрировал в Верховной Раде.

Законопроект, автором которого является Литвиненко, появился на сайте парламента 17 марта 2020 года.

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В тексте документа говорится о разрешении на охоту в нацпарках, заказниках и других объектах природно-заповедного фонда. Что не менее важно, популяризировать такую охоту хотят даже в системе дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования.

В законопроекте в список "вредных животных" вписали шакала, енотовидную собаку и даже бездомных собак и кошек, которых, если примут законопроект, можно будет убивать везде, а ограничения во времени не будет.

Литвиненко предложил также узаконить вольерную охоту и легализовать всесезонное убийство животных на закрытых территориях.

К теме. В декабре 2019 года сеть взорвали фотографии, на которых нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич позирует на фоне убитых гиены и носорога. Как оказалось, нардеп увлекается охотой на редких животных. Впоследствии появились еще фото с убитыми бурой гиеной, антилопой орикс, антилопой гну и леопардом.

Как на законопроект отреагировали зоозащитники

Против законопроекта выступили многие общественные организации. Они уверяют, что не допустят его принятия. В частности, председатель общественной организации "Зеленая сила" Андриана Байло в эфире 24 канала назвала этот законопроект "антинародным, антигуманным и антиконституционным".

Появляется в нем такая норма, как новый вид охоты – вольерная. Она предусматривает заграждение площади леса более 100 гектаров. В лесах появятся огромные загороженные участки, куда люди не смогут попасть,

– отметила Байло.

"Это нарушение Конституции, а именно статье 13, которая предусматривает доступ граждан к природным ресурсам. Люди не смогут ни грибы собирать, ни отдыхать, ведь это все будет отгорожено охотничьими вольерами", – пояснила зоозащитница.

Она добавила, что автор в законопроекте отметил, что так называемая вольерная охота не будет иметь ограничения во времени. "Когда кому-то вздумается пострелять, поиздеваться или позаганять тех животных – смогут сразу это воплотить в жизнь", – отметила Андриана Байло.

"Это абсолютно нелогично. Само понятие вредитель – не есть адекватное понятие, ведь каждое животное в экосистеме нужно, каждое выполняет свою роль", – пояснила Байло.

Вольерную охоту не практикуют в европейских странах. Известно, что такой вид охоты недавно узаконили в России.

Мы не идем по пути цивилизованных стран,

– отметила зоозащитница.

Она выразила надежду, что этот законопроект не примут, а именно экологический комитет его отклонит.

Чем опасен законопроект Литвиненко: видео