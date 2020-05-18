Депутат "Слуги народу" хоче узаконити полювання в нацпарках і заказниках: реакція зоозахисників

Нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко запропонував узаконити вольєрне полювання та вбивство тварин на закритих територіях. Відповідний законопроєкт №3200-1 він зареєстрував у Верховній Раді.

Законопроєкт, автором якого є Литвиненко, з'явився на сайті парламенту 17 березня 2020 року.

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У тексті документу йдеться про дозвіл на полювання в нацпарках, заказниках та інших об'єктах природно-заповідного фонду. Що не менш важливо, популяризувати таке полювання хочуть навіть в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

У законопроєкті до списку "шкідливих тварин" вписали шакала, єнотоподібну собаку та навіть бездомних собак та котів, яких, якщо ухвалять законопроєкт, можна буде вбивати всюди, а обмеження в часі не буде.

Литвиненко запропонував також узаконити вольєрне полювання та легалізувати всесезонне вбивство тварин на закритих територіях.

До теми. У грудні 2019 року мережу підірвали світлини, на яких нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич позує на тлі вбитих гієни та носорога. Як виявилось, нардеп захоплюється полюванням на рідкісних тварин. Згодом з'явились ще фото з вбитими бурою гієною, антилопою орікс, антилопою гну та леопардом.

Як на законопроєкт відреагували зоозахисники

Проти законопроєкту виступили багато громадських організацій. Вони запевняють, що не допустять його прийняття. Зокрема, голова громадської організації "Зелена сила" Андріана Байло в ефірі 24 каналу назвала цей законопроєкт "антинародним, антигуманним та антиконституційним".

З'являється в ньому така норма, як новий вид полювання – вольєрне. Воно передбачає загородження площі лісу понад 100 гектарів. В лісах з'являться величезні загороджені ділянки, куди люди не зможуть потрапити,

– зазначила Байло.

"Це порушення Конституції, а саме статті 13, яка передбачає доступ громадян до природних ресурсів. Люди не зможуть ні гриби збирати, ні відпочивати, адже це все буде відгороджено мисливськими вольєрами", – пояснила зоозахисниця.

Вона додала, що автор у законопроєкті зазначив, що так зване вольєрне полювання не матиме обмеження в часі. "Коли комусь заманеться постріляти, познущатися чи позаганяти тих тварин – зможуть одразу це втілити в життя", – зауважила Андріана Байло.

"Це абсолютно нелогічно. Саме поняття шкідник – не є адекватне поняття, адже кожна тварина в екосистемі потрібна, кожна виконує свою роль", – пояснила Байло.

Вольєрне полювання не практикують у європейських країнах. Відомо, що такий вид полювання нещодавно узаконили в Росії.

Ми не ідемо шляхом цивілізованих країн,

– зауважила зоозахисниця.

Вона висловила сподівання, що цей законопроєкт не ухвалять, а саме екологічний комітет його відхилить.

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