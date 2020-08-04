НАПК составило протоколы на Потураева, Андреева и Петрова / Коллаж 24 канала

Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение прошлой недели направило в суд 13 админпротоколов о нарушении антикоррупционного законодательства. "На крючок" в частности попали депутат от "Слуги народа" Никита Потураев и ужгородский мэр Богдан Андреев.