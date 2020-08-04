Депутат "Слуги народа" и мэр Ужгорода: НАПК направило в суд 13 коррупционных протоколов
Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение прошлой недели направило в суд 13 админпротоколов о нарушении антикоррупционного законодательства. "На крючок" в частности попали депутат от "Слуги народа" Никита Потураев и ужгородский мэр Богдан Андреев.
Кроме политиков, три административных протокола направлены в суд и в отношении работников СБУ, сообщает НАПК.
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Протоколы относительно вероятного конфликта интересов:
- Богдан Андреев – ужгородский городской голова;
- Борис Морской – директор КП "Международный аэропорт "Черновцы" имени Леонида Каденюка;
- Михаил Бойчук – бывший заместитель начальника Регионального сервисного центра Министерства внутренних дел в Закарпатской области.
Протоколы о несвоевременном представлении изменений в декларации:
- Никита Потураев – народный депутат Украины из фракции "Слуга народа".
- Виталий Вергелес – начальник управления прокуратуры Кировоградской области;
- Наталья Кузнецова – бывшая начальница отдела Звенигородской райгосадминистрации;
Протоколы о несвоевременном представлении декларации:
- Елена Михайленко – начальница отдела Министерства финансов;
- Богдан Шевченко – бывший следователь Ирпенского ОП ГУ НП в Киевской области;
- Неля Сорока – бывшая руководительница экспертной группы по вопросам инвестиционной политики Министерства инфраструктуры Украины;
- Дмитрий Подлужний – руководитель "Партии украинского народа" (протокол касается именно финансовой отчетности партии).
Протоколы о несвоевременном представлении декларации сотрудниками СБУ:
- Алексей Петров – бывший начальник УСБУ в Кировоградской области, ныне председатель Закарпатской ОГА;
- Максим Силаев – бывший заместитель начальника отдела одного из следственных управлений СБУ;
- Сергей Мигалатий – бывший следователь СБУ.