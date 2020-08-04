Депутат "Слуги народу" й мер Ужгорода: НАЗК направило в суд 13 корупційних протоколів
Національне антикорупційне бюро України протягом минулого тижня направило до суду 13 адмінпротоколів про порушення антикорупційного законодавства. "На гачок" зокрема потрапили депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв й ужгородський мер Богдан Андріїв.
Крім політиків, три адміністративні протоколи направлені до суду й щодо працівників СБУ, повідомляє НАЗК.
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Протоколи щодо ймовірного конфлікту інтересів:
- Богдан Андріїв – ужгородський міський голова;
- Борис Морський – директор КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" імені Леоніда Каденюка;
- Михайло Бойчук – колишній заступник начальника Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в Закарпатській області.
Протоколи про несвоєчасне подання змін у декларації:
- Микита Потураєв – народний депутат України з фракції "Слуга народу".
- Віталій Вергелес – начальник управління прокуратури Кіровоградської області;
- Наталія Кузнєцова – колишня начальниця відділу Звенигородської райдержадміністрації;
Протоколи про несвоєчасне подання декларації:
- Олена Михайленко – начальниця відділу Міністерства фінансів;
- Богдан Шевченко – колишній слідчий Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області;
- Неля Сорока – колишня керівниця експертної групи з питань інвестиційної політики Міністерства інфраструктури України;
- Дмитро Подлужний – керівник "Партії українського народу" (протокол стосується саме фінансової звітності партії).
Протоколи про несвоєчасне подання декларації співробітниками СБУ:
- Олексій Петров – колишній начальник УСБУ в Кіровоградській області, нині голова Закарпатської ОДА;
- Максим Сілаєв – колишній заступник начальника відділу одного із слідчих управлінь СБУ;
- Сергій Мигалатій – колишній слідчий СБУ.