Депутат в США заявила, что удар по Краматорску – это геноцид, и призвала к нефтяному эмбарго

В Палате представителей США назвали геноцидом ракетный обстрел вокзала в Краматорске. Депутат Лиз Чейни уверена: Европа должна ввести эмбарго на импорт российской нефти.

По мнению Чейни, европейские страны должны понять, что они финансируют кампанию геноцида. Именно поэтому следует прекратить покупать нефть и газ у государства-агрессора.

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Нефтегазовое эмбарго должно быть введено, – Чейни

Я понимаю экономические последствия для стран Западной Европы, если они введут своеобразное нефтегазовое эмбарго, которое США ввели против российских нефти и газа, но они должны это сделать,

– подчеркнула политик.

Также республиканка, которая входит в состав Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей, не согласилась с советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном. Она считает, что нужно делать все не для улучшения позиции Украины на переговорах, а для того, чтобы Украина победила полностью.

Республиканка говорит, что нужно поставлять гораздо больше оружия

Чейни убеждена, что администрация Байдена должна сделать еще большее для поставки оружия. Также нужно сфокусироваться на сохранении открытых судоходных каналов, ведь Украина находится в экономической блокаде.

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В результате обстрела россиянами вокзала в Краматорске 8 апреля погибли 52 человека, еще более сотни получили ранения. Именно в это время на станции должна была начаться эвакуация.