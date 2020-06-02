Парламентарка от партии "Голос" Ольга Стефанишина ворвалась в кабинет министра здравоохранения Максима Степанова. Она заявила, что собирается транслировать в сети то, как глава Минздрава выбирает руководителя Национальной службы здоровья Украины.

Именно 2 июня Максим Степанов проводит личные собеседования с 17 кандидатами на эту должность. На каждого человека он выделил по пол часа в онлайн-режиме. Активисты и волонтеры считают, что Степанов планирует отдать руководство "своему человеку" и таким образом получить доступ к бюджету структуры.

Ранее Степанов лично и без надзирателей будет проводить конкурс на голову НСЗУ

Парламентарка от "Голоса" Ольга Стефанишина ворвалась в кабинет министра здравоохранения, когда он как раз проводил онлайн-собеседование. Она заявила: хочет транслировать то, как выбирают главу службы с крупнейшим бюджетом. Народный депутат вела стрим со своей фейсбук-страницы.

Так, Стефанишина заявила, что хочет, чтобы все могли слышать вопросы, министр ставит кандидатам, потому что отбор на руководителя службы с крупнейшим в системе Минздрава бюджетом должен быть прозрачным.

Зато Максим Степанов попросил депутатку покинуть помещение и заметил: она не может не может вести видеотрансляцию собеседований.

Как Стефанишина ворвалась в кабинет Степанова: видео

Впоследствии Стефанишина таки вышла от Степанова, но заявила, что дождется юриста и продолжит свои попытки.

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Так и произошло, на еще одном видео со страницы парламентарки видно, как к ней в коридор вышел Степанов. Он сказал, что депутат сорвала конкурс на голову НСЗУ и добавил, что ему стыдно за ее поведение.

Степанов заявил, что Стефанишина сорвала конкурс: видео

Зато Стефанишина объяснила: она хочет, чтобы конкурс проходил прозрачно.

Что такое НСЗУ?Это Национальная Служба здоровья Украины, которая является центральным органом исполнительной власти. НСЗУ реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.



Структура управляет бюджетом, выделенным на медицину, отвечает за финансирование медицинских учреждений, заказ лекарственных средств и др. В 2020 году бюджет НСЗУ составляет 113,3 миллиарда гривен.